Prefeitura de Tibau e Emater entregam alimentos do Programa Alimentos Brasil

Nesta quarta-feira, 1º, a Prefeitura de Tibau, via Secretaria de Agricultura, e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN) realizaram mais uma entrega de alimentos do Programa Alimentos Brasil (PAB), antigo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal.

A ação beneficiou 9 agricultores do município e um total de 682 alunos de duas escolas do estado, que receberam mamão, melão, banana, batata doce, macaxeira, entre outros alimentos que são produzidos pelos agricultores do município.

De acordo com a secretária Tatiana Muniz, a iniciativa visa incentivar a produção local de produtos agropecuários da agricultura familiar, por meio da compra dos produtos, e atender as necessidades da suplementação alimentar das pessoas que se encontram em risco social ou em estado de insegurança alimentar e nutricional.

Na ação de hora foram distribuídos 1.040 quilos de alimentos, sendo que ainda serão realizadas mais duas entregas, totalizando recursos da ordem de R$ 16 mil reais destinados ao município para a aquisição de alimentos junto aos produtores locais.