RN registra o oitavo mês consecutivo de redução nos índices de homicídios

O Governo do Rio Grande do Norte completa o oitavo mês seguido com redução nos índices de mortes violentas. Ao final do mês de maio, foram registrados 91 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLI) contra 106 mortes ocorridas em 2021, o que significa uma redução de 14,2%.

Com base em dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), a sequência de redução nos índices no comparativo com o ano anterior tem acontecido desde o mês de outubro de 2021.

Naquela ocasião houve redução de 152 homicídios em outubro de 2021, para 86 homicídios em outubro do ano seguinte, o que significou 43,7% de diminuição, o maior percentual de queda nestes oito meses.

Quanto ao acumulado do ano, as estatísticas também mostram reduções significativas. Nos crimes de homicídio doloso, houve queda de 497 ocorrências em 2021 para 422 ocorrências em 2022.

Quanto aos latrocínios, a redução de 31 casos em 2021 para 8 casos em 2022. Em lesões corporais seguidas de morte, diminuição de 12 ocorrências em 2021 para 7 ocorrências em 2022.