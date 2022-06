Ministério da Saúde anuncia quarta dose da vacina contra Covid para pessoas a partir dos 50 anos

Mesmo antes do anúncio do ministério, alguns estados já vinham anunciando que começariam a vacinar pessoas a partir dos 50 anos com a quarta dose como Macapá e Maceió, por exemplo, começaram na quarta-feira (1º). Até agora, a o Ministério da Saúde só havia dado autorização para que a quarta dose fosse aplicada em pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos. O anuncio do Ministro da saúde prevê a administração da 4ª dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais.