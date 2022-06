Inmet alerta para chuvas intensas no RN e mais três estados do nordeste até sábado, 04

Segundo o instituto, as chuvas podem variar entre 50 e 100 milímetros ao dia (mm/dia), com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h). A meteorologia alerta que o volume de chuvas aumenta o “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”. O alerta vale desta sexta-feira até a manhã de sábado (3). Além do litoral potiguar, os temporais são esperados no Maranhão, Piauí e Ceará.