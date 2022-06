Sesap vai investir R$ 18 milhões na manutenção de hospitais e unidades de saúde do RN

O contrato com a empresa responsável pelas obras foi assinado na manhã desta sexta-feira (3). "A assinatura mobiliza recursos para garantir a manutenção de todos os nossos dezenove hospitais, das hemoredes, dos laboratórios, da Unicat, entre outras unidades fundamentais para o funcionamento da saúde pública com melhor qualidade. Mostra todo o empenho do Governo do Estado na qualificação da atenção e modernização, respondendo melhor a assistência da população do Rio Grande do Norte", disse o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.