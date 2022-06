RN deve iniciar a quarta dose contra Covid-19 em maiores de 50 anos e profissionais de saúde

De acordo com a Coordenação de Vigilância em Saúde e Programa Estadual de Imunização existe uma tendência de redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19 com o passar do tempo, desta forma, foi pactuado com a Câmara Técnica das Vacinas que sejam aplicados os imunizantes da Jansen, Astrazeneca e Pfizer a segundo dose do reforço (D4) a partir de 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário.