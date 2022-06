"R$ 50 mil em prêmios aos criadores”, destaca o prefeito Alan sobre a I Expoap

Evento começou na sexta-feira, 3, com a presença da governadora Fátima Bezerra, tendo reunido criadores de vários municípios do Oeste e também dos estados do Ceará e da Paraíba, numa troca de experiência, abertura de negócios, cursos, treinamentos e concursos que resultaram numa distribuição de R$ 50 mil em prêmios aos criadores na solenidade de encerramento do evento neste domingo, dia 5

Na manhã deste domingo (05), houve o encerramento e entrega das premiações da primeira Exposição Agropecuária de Apodi - EXPOAP. “Entregamos R$ 50mil em prêmios aos criadores”, destaca o prefeito Alan Silveira, observando que o evento se propõe a ser referência na região Oeste do Rio Grande do Norte em benefício do criador da zona rural do município.

O município de Apodi tem cerca de 35 mil habitantes, sendo que mais da metade residindo e trabalhando na zona rural, produzindo arroz, mel e explorando a pecuária. Para apoiar o homem do campo, o prefeito Alan Silveira disse que destina recursos para fazer estradas, pontes e principalmente capacitação profissional em parcerias com o Estado e a União.





A EXPOAP está sendo realizada através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e também com apoio do Governo Federal. Sobre as competições durante a feira, o gestor observou que: “uma satisfação enorme ser no nosso governo a realização desse grande evento”, que se propõe a dá visibilidade a capacidade de produção do trabalhador.

“Agradeço a presença e participação de todos, inclusive de criadores do nosso estado, também do Ceará, Paraíba e Pernambuco que estiveram presentes. Parabenizo os vencedores dos torneios, as equipes que colaboraram para o sucesso do evento e a todos os servidores que se dedicaram e colaboraram para o sucesso total da maior feira agropecuária do Oeste,” frisou Alan Silveira, prefeito de Apodi.





A EXPOAP já havia realizado0 a entrega, na manhã desse sábado (04), de 3.600 aves do programa Pinto Caipira. “Estamos fazendo mais uma entrega deste importante programa que beneficia o apodiense. Durante este ano vamos entregar 20 mil aves para a nossa população. Uma boa parceria com a EMPARN”, disse Alan Silveira, prefeito de Apodi.

Ainda no sábado (04), a Prefeitura de Apodi e o INCRA entregaram na EXPOAP, mais de 60 Contrato de Concessão de Uso - CCU, aos moradores de assentamentos rurais. Com os olhos cheios de lágrimas, dona Cecília, até então assentada comemorou, depois de 25 anos de espera, o recebimento da titulação de sua terra.





“A Prefeitura de Apodi e o INCRA entregaram 66 títulos de terras para os assentados do Frei Damião, Caiçara e Moacir Lucena. Um momento histórico e inédito para o nosso Apodi. Agora os assentados viram, de fato e de direito, proprietários de suas terras. Estamos mais uma vez fazendo história”, comentou Alan Silveira, ao lado de Rogério Marinho.

“Esse importante documento transfere o imóvel rural ao assentado de maneira provisória e garante o acesso à terra, aos créditos oferecidos pelo Incra e a outros programas do Governo Federal de apoio à agricultura familiar, estamos fazendo história para essas famílias”, lembrou Alan Silveira, que acrescenta que busca outros benefícios para o trabalhador rural.





O primeiro EXPOAP, que teve a presença da governadora Fátima Bezerra na solenidade de abertura realizada na sexta-feira, foi um verdadeiro sucesso. Com uma vasta programação começando na manhã de sexta com a abertura do parque de exposição. Ocorreu também palestras e cursos pelo circuito tecnológico, apresentação musical, feira de artesanato, nivelamento do torneio leiteiro.

O evento foi realizado na Praça da Juventude.