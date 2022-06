Helicóptero se choca com rede elétrica, deixa 3 mortos e 22 cidades sem energia

Após o choque na rede de transmissão de alta tensão, a aeronave caiu dentro de um açude, ficando com pequenas partes de fora. O piloto e os dois passageiros morreram. 22 cidades do Seridó ficaram sem energia. A COSERN está fazendo manobras para tentar restabelecer a luz em algumas cidades do Seridó. A Secretaria de Segurança do Estado informou que concluiu o resgate dos corpos no início da noite. Veja os nomes das vítimas.

Helicóptero de pequeno porte se chocou com a rede elétrica de alta tensão na zona rural de Currais Novos/RN, caindo dentro de um açude. O piloto e dois passageiros morreram. O acidente deixou 118 mil residências de 22 municípios da região sem energia na tarde/noite deste domingo, 5.

As vítimas:

Piloto - Juberson Coelho Coimbra - Data de admissão – 01/11/1987Data de nascimento – 26/09/1956 (65 anos)

Inspetor de Linha – Robson Deusdette de Melo AraujoData de admissão – 15/08/2011Data de nascimento – 31/01/1987 (35 anos)

Inspetor de Linha – Francisco Wilson da SilvaData de admissão – 09/09/2010Data de nascimento – 24/03/1970 (52 anos)

O secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, confirmou as informações. Ele disse que equipes da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros foram ao local fazendo os primeiros levantamentos e acionando as autoridades da Polícia Civil e ITEP.

A comandante do Corpo de Bombeiros em Caicó, Fernanda Torres, disse ao MH que designou equipes de resgates para o Alto do Caboclo, zona rural de Currais Novos, e que, até as 17h, não havia obtido retorno de informações destas equipes devido a falta de energia na região. As informações foram restabelecidas no início da noite.

O helicóptero pertence a Chesf, com base em Recife (PE), e estava fazendo inspeção de rotina nas linhas de transmissão da região. A rede de alta tensão (linhas de transmissão) atingidas pelo helicóptero interliga o parque eólico na Serra de Santana a uma subestação em Currais Novos.



Ao se chocar com esta linha de transmissão, na região entre as comunidades do Caboclo e Tamanduá, o helicóptero de pequeno porte caiu dentro do açude de Geraldo Macena (Sítio Totoró), que fica próximo.

O Grupo Neonergia/Cosern, em nota, explicou que linha de transmissão é operada pela empresa Taesa, que anotaram o impacto de 13h36 minutos na tarde deste domingo, ocasionando apagão em várias cidades da região Seridó. A Chesf, em Nota, lamentou ocorrido e diz que a disposição das autoridades e também das famílias.

Para reduzir os prejuízos nas cidades, a COSERN informou que remanejou cargas de uma região para outra. A Taesa se colocou à disposição da COSERN para auxiliar no que for necessário e possível para agilizar o restabelecimento da energia.

Em Nota, a Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública informa:



Em razão do acidente aéreo ocorrido na tarde deste domingo (5) na zona rural de Currais Novos, envolvendo um helicóptero a serviço de uma empresa que opera torres de transmissão de energia elétrica na região, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) confirma o resgate de três corpos no local do ocorrido.

O resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que atuou em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Técnico-Científico de Perícia, que deram todo o suporte possível, sendo enviados ao local do acidente em caráter de urgência logo que tomaram ciência do fato.

As causas e circunstâncias da queda do helicóptero serão investigadas pelas autoridades competentes.

Atualizado às 19h45.