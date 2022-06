"Ouvir demandas e colaborar com soluções", diz Ezequiel em visita ao Seridó

No município de Jucurutu, conheceu o Laticínio do Sertão, no Sítio Rancho Fundo, que processa cerca de 100 mil litros de leite por dia, empregando mais de 200 pessoas, um exemplo de empreendedor. Passando por Florânia, conheceu o artesanato produzido pelas mulheres da comunidade da Serra do Cajueiro. “A riqueza do Seridó são as coisas produzidas pelo nosso povo. A agricultura familiar e a produção de artesanato são dois grandes eixos desta comunidade”, disse Ezequiel

O presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Sousa, do PSDB, em visita aos municípios da região Seridó, declarou que uma de suas missões é ouvir demandas do povo potiguar e colaborar com soluções viáveis. Em Jucurutu, conheceu o Laticínio Sertão e em Florânia a Serra do Cajueiro.

Em Jucurutu, Ezequiel Ferreira foi recebido pelo prefeito Iogo Queiroz, do PSDB, e pelos vereadores Alan Garcia, Lulu de Chico Ivo, além do advogado Julinho Queiroz, que é o presidente do PSDB local. Entregou emenda para comprar um carro para o programa Saúde da família e em seguida visitaram o Laticínio do Sertão, no Sítio Rancho Fundo. Foram conversar com o empresário Otto Wagner, que faz o melhor queijo da região.

“O laticínio Sertão Jucurutu produz e comercializa diversos produtos além do queijo de coalho, de manteiga, mussarela, ricota, bebidas lácteas, manteiga da terra e nata. É a maior empresa da região e do nosso Estado”, comentou Ezequiel Ferreira.

O Rancho Fundo é exemplo de negócio que deu certo. Emprega mais de 200 pessoas, no processamento de mais ou menos 100 mil litros de leite. É um exemplo de empreendimento de sucesso, que inspira outros empresários do Seridó a começar o seu negócio.





Para esta região, o presidente da Assembléia disse que, junto com o SEBRAE, é fundamental a “execução do projeto Município + Empreendedor, cujo o objetivo é munir os 167 municípios do RN com uma Sala do Empreendedor”, diz Ezequiel Ferreira de Sousa.

As Salas do Empreendedor funcionam como um ambiente feito para quem sonha empreender, seja como MEI ou ME, além de ser o local ideal para dar orientação para o crédito, capacitação e auxílio técnico para fomentar o desenvolvimento.

No município de Florânia, Ezequiel Ferreira foi recebido pelo prefeito Saint-Clair, o Galo do PSDB, e a vice Loba, do PL. Também participaram a conversa o presidente da Câmara, Jonas da Padaria e os vereadores Jam, Patrício, Magnus Lopes e Manuelzinho.

“Vamos iniciar obras de pavimentação e drenagens de ruas que foram viabilizadas também através do mandato de Ezequiel. Aqui recebemos recursos de saúde, máquinas e poços para a agricultura familiar e vamos continuar com essa parceria que muito vem contribuindo com o sucesso da nossa gestão”, afirmou o prefeito Galo.

“Nosso mandato vem a cidade para ouvir demandas e colaborar com soluções viáveis. Temos um prefeito comprometido com sua cidade e aqui somamos esforços para resultar em parcerias que vão ajudar na melhoria da vida do povo”, ressaltou Ezequiel. O maestro da Banda de Música Arnaldo Toscano, Jadson Santos, reuniu músicos e fez uma apresentação cultural, mostrando o resgate da banda, que há 125 anos faz história e oportuniza jovens ao aprendizado.

Na agenda, Ezequiel ainda visitou a Serra do Cajueiro, maior comunidade rural do município. A presidente da Associação Comunitária dos Moradores, Dorinha Aleixo, apresentou o artesanato e iguarias que são produzidas pelas mulheres da Serra. “A riqueza do Seridó são as coisas produzidas pelo nosso povo. A agricultura familiar e a produção de artesanato são dois grandes eixos desta comunidade”, disse Ezequiel, ao lado do vereador Manuelzinho representante da Serra.