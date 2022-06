Prefeitura de Grossos investe R$360 mil na recuperação do calçamento de Areias Alvas

A prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, assinou na manhã da última sexta-feira (03) a ordem de serviço da reforma do calçamento do distrito de Areias Alvas. A obra será totalmente custeada por recursos do município e representa um investimento de R$ 367.789,14.



No ato oficial em que autorizou o início dos trabalhos na comunidade, Cinthia comentou sobre o anúncio de mais uma benfeitoria para aquela região.



“No nosso governo a zona rural de Grossos deixou de ser um lugar esquecido do município. Hoje é prioridade, e essa obra é mais uma prova disso. Quando finalizada, ela vai garantir segurança no acesso de moradores e visitantes, e economia para os condutores na manutenção dos seus veículos. Na prática, significa mais qualidade de vida para todos”, declarou.



A prefeita também falou sobre a retomada da capacidade de investimento da Prefeitura. “Fizemos o dever de casa e arrumamos a casa. Não foi fácil, mas conseguimos. Agora chegou o momento de colher os frutos desse trabalho, trazendo melhorias importantes financiadas pelo erário municipal”, ressaltou.



A restauração do calçamento de Areias Alvas começou nesta segunda (06) e tem até 90 dias para a sua conclusão. A empresa responsável pela reforma é a JP Locações e Serviços.