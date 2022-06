Mais de 2600 mil instrumentos passaram por verificação nos meses de abril e maio no RN

Os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN), realizaram, durante os meses de abril e maio, 2661 ações de fiscalização em instrumentos metrológicos em Natal e Região Metropolitana, Mossoró e mais dez municípios do interior do estado.

Foram verificadas 1119 balanças comerciais, 802 bombas de combustíveis, 449 taxímetros, 115 esfigmomanômetros, entre outros.

Desses itens o que apresentou um maior número de irregularidades foram as bombas de combustíveis com erros em 4,6% dos ensaios realizados, seguido pelas balanças comerciais com 3,3% de reprovações.

Nos casos em que a irregularidade poderia trazer prejuízo ao consumidor, os instrumentos foram retirados de uso até serem reparados e o estabelecimento comercial foi autuado e poderá ser multado.

As verificações foram realizadas em Natal e Região Metropolitana e nos municípios de Mossoró, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Passa e Fica, Eloi de Souza, Serra Caiada, Tangará, São José de Campestre, Sítio Novo, Currais Novos e Caiçara do Rio dos Ventos.

SETOR DE QUALIDADE VERIFICOU MAIS DE TRINTA MIL ITENS

O Setor de Qualidade é responsável pela fiscalização de inúmeros itens que tem certificação obrigatória pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e devem, entre outras exigências, apresentar o Selo de Conformidade do Inmetro.

Nos meses de abril e maio, as equipes do setor do IPEM/RN verificaram 30.877 itens entre brinquedos, luminárias, materiais e equipamentos elétricos, eletrodomésticos, produtos têxteis, cadeiras plásticas monoblocos, panelas metálicas, escadas metálicas de uso doméstico, entre outros.

Entre os itens fiscalizados foram reprovados 446 produtos têxteis encontrados em lojas que comercializam tecidos em venda fracionada (por metro) e que não indicavam em uma etiqueta a composição têxtil, a largura e os símbolos de conservação, que são informações essas obrigatórias para os produtos têxteis.

SOBRE O IPEM/RN

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN) é um órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e também uma autarquia do governo estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec/RN).

Possui equipes de fiscalização formadas por especialistas e técnicos em que realizam diariamente, em todo o Rio Grande do Norte, verificações periódicas visando garantir o correto e seguro funcionamento de balanças, bombas de combustíveis, esfigmomanômetros (medidores de pressão arterial), taxímetros, medidores de velocidade (radares), brinquedos, bicicletas infantis, produtos têxteis, extintores de incêndio, produtos pré-medidos, entre outros materiais.

Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode informar a Ouvidoria, pelo telefone: 0800-281-4054 (ligação gratuita), ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou pelo whatsapp (84) 3222.9079 e 98147-9433.