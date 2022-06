Prefeitura de Governador inicia Cursinho Preparatório para o IFRN

A gestão municipal de Governador Dix-Sept Rosado, no Oeste do Rio Grande do Norte, decidiu apostar no potencial da juventude do município, ofertando gratuitamente um cursinho preparatório para o exame de seleção para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em 2022.

A aula inaugural contou com a participação da secretária municipal de Educação, Isabela Rodrigues; de duas coordenadoras Pedagógicas da Pasta, Lília Menezes e Veronica Brito; da diretora da Escola Municipal Educandário Dixseptiense - local de realização das aulas -, Ana Lúcia; dos professores do Cursinho, Matheus Menezes e Débora Morais; e 75 estudantes.



As aulas serão realizadas todos os sábados, das 7h às 11h.

As inscrições ainda podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta, das 8h às 12h.

"Essa é uma oportunidade única para esses alunos terem uma preparação melhor para realizarem a prova. Não são todos municípios que realizam esse tipo de trabalho. Mas entendemos que a educação tem um poder transformador na vida desses estudantes. E desejamos que os nossos estudantes consigam ser aprovados no exame", exaltou Isabela Rodrigues.

A realização do Cursinho é mais um compromisso assumido e realizado pela gestão do prefeito Dr. Artur Vale.