SESAP volta a recomendar uso de máscara em locais fechados para barrar reincidência da Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte voltou a recomendar o uso da máscara em locais fechados, incluindo serviços de saúde, escolas, transporte coletivo e ambientes de trabalho.

A recomendação consta na Portaria que a Vigilância em Saúde da SESAP lançou nesta terça-feira (7), como alerta diante do aumento de casos e internações por Covid-19 no estado.

A secretaria ainda reforça a importância de completar o esquema vacinal com as doses de reforço e orienta para ampla testagem com distribuição de testes.

"A vigilância está preocupada com aumento no número de casos para Covid. Estamos fazendo mobilização com todos os municípios sobre a importância de testar todos os sintomáticos visto que temos testes disponíveis. É importante a população manter o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara em ambientes fechados", disse a coordenadora de Vigilância em Saúde Kelly Lima.

Uma das medidas importantes é a ampliação da D4 para profissionais de saúde e pessoas acima de 50 anos, além da busca ativa das pessoas que ainda não fizeram suas doses de reforço, seja segunda, terceira ou quarta dose.

Atualmente, o RN tem 257.179 mil pessoas que, sequer, receberam a segunda dose do imunizante. 21.876 delas são do município de Mossoró. Os dados constam na plataforma RN+ Vacina.

Além disso, é fundamental que todo paciente sintomático respiratório seja testado para a doença.

A Sesap segue vigilante nos dados de casos e internações e monitora o cenário epidemiológico para agir de forma que a pandemia seja controlada.

Confira a portaria com as recomendações AQUI.