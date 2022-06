Sociedade se reúne para julgar assassino de Raissa Martins em Pau dos Ferros

Condenado por Estupro, Francisco Gilnei Bento Nazário, ao confessar o crime, teria explicado que matou a menina Raissa Martins para tirar o sangue e usar num ritual de magia negra para deixar o vício em drogas. O julgamento está previsto de começar às 8 horas no Auditório do Campus da UERN, em Pau dos Ferros, sob a presidência do juiz Valdir Flávio Lobo Maia

O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Pau dos Ferros/RN vai se reunir a partir das 8 horas desta quarta-feira (8) no Auditório do Campus da UERN, para julgar Francisco Gilnei Bento Nazário pelo assassinato brutal da menina Raissa Cristina Martins, que na época estava com 11 anos.

Raissa foi assassinada no dia 26 de maio de 2021 na Travessa 25 de Março, no Centro da cidade de Pau dos Ferros. O corpo da menina foi encontrado 3 dias depois já em estado de decomposição dentro de uma caixa, enquanto o assassino fugia com sua esposa adolescente na direção de Natal.

Veja mais

Tudo sobre o assassinato brutal de Raissa Martins em Pau dos Ferros

Segundo consta a Denúncia do Ministério Público Estadual, Francisco Gilnei Bento Nazário (estava com a adolescente), que já é condenado por estupro e deveria está preso, explicou a polícia que buscava tirar sangue de uma jovem virgem para usar, num ritual de magia negra, se livrar do vício em drogas.

O casal após o crime, que chocou a região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, fugiu na direção de Natal, porém foram localizados e presos no dia 31, dois dias após o corpo da menina Raissa Martins ter sido encontrado escondido dentro de casa no Centro da cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Os trabalhos do Tribunal do Júri Popular, que estão previstos começarem às 8h, serão presididos pelo juiz Valdir Flávio Lobo Maia, enquanto que o Ministério Público Estadual será representado no julgamento pelo promotor de justiça Paulo Roberto Andrade de Freitas e Defesa do réu será feita pela Defensoria Pública Estadual.