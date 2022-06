Vice-prefeito de Upanema morre após sofrer infarto enquanto trabalhava

O vice-prefeito do município de Upanema, Carlos Alberto Costa Medeiros (PSC), morreu na manhã desta quarta-feira (8), aos 53 anos, após sofrer um infarto.

Carlos Garcia, como era mais conhecido, mantinham um comércio no Mercado Público do município e estava trabalhando no local, no momento em que passou mal.

Ele foi socorrido para a Unidade Mista de Saúde de Upanema e ainda chegou a ser transferido para a cidade de Mossoró, mas não resistiu.

Além de vice-prefeito da cidade, Carlo Alberto já havia exercido dois mandatos como vereador, tendo sido eleito em 2012 e reeleito em 2016.

A Prefeitura de Upanema decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta quinta-feira (9).

Veja a nota abaixo:

Prefeitura de Upanema decreta luto oficial e ponto facultativo pelo falecimento do vice-prefeito Carlinhos Garcia

Em memória ao legado em prol da população de Upanema, o prefeito Renan decretou ponto facultativo na quinta-feira (9) e luto oficial por três dias em razão do falecimento do vice-prefeito Carlos Alberto Costa Medeiros, de 52 anos, ocorrido na manhã desta quarta-feira (7).

Carlinhos sempre atuou nos bastidores da política upanemense, mas foi no ano de 2013 que ele conquistou seu primeiro mandato, ocupando a cadeira deixa pelo seu irmão Nonato Garcia na Câmara Municipal de Upanema, sendo na época vereador mais votado. Além de presidir a Casa no biênio 2013-2014, ele foi reeleito na Legislatura seguinte.

Seu sonho era o de ser vice-prefeito e, apesar de o ter realizado, permaneceu dia a dia no seu local de trabalho, no Mercado Público, ao lado do povo, que era o que mais gostava.