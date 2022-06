Forças de segurança se reúnem para discutir ações que serão realizadas durante shows do MCJ

Representantes das forças de segurança com atuação no município de Mossoró se reuniram na manhã desta quarta-feira (8), na sede da Previ, no Centro.

O objetivo do encontro, que reuniu representantes da secretaria de segurança de Mossoró, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, foi fazer uma avaliação sobre a atuação conjunta durante o Pingo da Mei Dia, bem como discutir as demais ações que serão realizadas durante todo o Mossoró Cidade Junina.

De acordo com o secretário da Sesed, Cledenilson Morais, serão empregados cerca de 600 homens e mulheres, de todas as forças de segurança, para garantir a tranquilidade, não apenas nos grandes shows da Estação das Artes, mas em todos os polos do evento.

Somente da Polícia Militar contará com um efetivo extra de, em média, 350 policiais empregados por dia de evento, conforme informou o comandante do CPR1, Coronel Walmery Costa. Destes, 250 atuarão diretamente na Estação das Artes.

O coronel lembra que ainda acontecerá um trabalho no estorno dos polos, além de não esquecer do restante da cidade, que não ficará desamparada.

O comandante Costa ainda fez um alerta para que a população fique atenta com relação aos furtos.

Ele orientou que as pessoas evitem levar seus celulares para a festa, mas caso decidam levar, que fiquem atentas, não deixem nos bolsos de trás da roupa e nem em bolsas, pois, no meio da multidão, os criminosos têm mais facilidade para agir rapidamente, sem que sejam notado.

Por fim, conforme o Major do Corpo de Bombeiros, Joilton Cunha, a corporação irá manter a mesma estrutura empregada no Pingo da Mei Dia, com 40 militares trabalhando em ponto fixo.

Além disso, haverá duas ambulâncias circulando para atendimento de urgência e emergência a partir do local.

Após a reunião, os representantes realizando uma vistoria final nos polos, para definir os últimos detalhes das ações.