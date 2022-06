Corpo é encontrado na Lagoa Azul, no Santa Helena, em Mossoró

Um corpo, de um homem ainda não identificado, foi encontrado nas águas da Lagoa Azul, localizada na região do Santa Helena, em Mossoró.

Os policiais foram acionados mais cedo, por volta das 9h, via Ciosp, com informações sobre o caso. No entanto, apesar das buscas na região, nada foi encontrado.

No final da tarde, um novo chamado foi realizado e o Corpo de Bombeiro iniciou mergulhos na lagoa, encontrando a vítima no local.

A Polícia Militar isola do local e aguarda a chegada a Polícia Civil e do Itep, para iniciar as investigações sobre as circunstâncias do óbito.

O MOSSORÓ HOJE apura os fatos.