Atleta do Alto Oeste do RN e convocada para a copa America na Colômbia

A técnica Pia Sundhage convocou na última segunda-feira (06), a seleção brasileira feminina de futebol para a disputa da Copa América, que acontece em julho, na Colômbia.

Entre as convocadas, está a potiguar Antônia Silva, de 28 anos, natural de Riacho de Santana. Há poucos dias a atleta se despediu do clube Madrid CFF.

"Estou passando para dizer que minha trajetória pelo Madrid CFF se acaba aqui. Foram 2 anos com muitas histórias, muitos aprendizados, e muitos pontos positivos. Serei eternamente grata pela oportunidade que me deram de poder participar de uma liga tão forte como é a liga @primeraiberdrola . Queria dizer também que sou imensamente feliz por todas as pessoas que conheci no decorrer desses anos e por todas as amizades que irei levar daqui pra frente", escreveu Antônia nas suas redes sociais.



A convocação é válida para os amistosos contra a Dinamarca e Suécia, nos dias 24 e 28 de junho, e para a Copa América, que será disputada entre os dias 8 e 30 de julho, na Colômbia. A Seleção chega para o torneio como a maior campeã, buscando o título pela oitava vez.



O Brasil vai para a competição com força máxima, ainda que não conte com Marta, que segue em recuperação de lesão. O SBT transmitirá a Copa América Feminina na TV aberta brasileira.

Com informações do Blog Nossa Riacho de Santana.