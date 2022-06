CWSE Brasil Company e Prefeitura de Serra do Mel capacitam 88 colonos

Dentre os cursos, estão os de NR 33 e NR 35, que agregam de forma positiva aos currículos dos jovens do município de Serra do Mel. “Esses cursos profissionalizantes estão capacitando os jovens no mercado de trabalho, principalmente na área éolica e solar que vem crescendo bastante em nosso município e nós somos temos a agradecer essa parceria”, disse o prefeito Bibiano.