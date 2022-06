PF cumpre mandado em operação de combate ao tráfico de drogas via Correios, em Mossoró

A Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró/RN deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a Operação Molly, com o objetivo de coletar provas para subsidiar uma investigação em curso na Delegacia da Polícia Federal na cidade.

Coordenada pela PF, a força-tarefa composta por policiais federais, rodoviários federais e policiais estaduais cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal de Mossoró, em uma residência localizada no bairro Alto da Conceição.

A investigação teve origem a partir da identificação de objeto postal detectado pelos Correios levando-se em conta a natureza do volume transportado, o que culminou com a confirmação da suspeição pela ação dos cães farejadores da Polícia Federal.

Após a instauração do respectivo inquérito policial e a necessária adoção dos procedimentos legais, a perícia criminal constatou que os objetos transportados seriam 397 comprimidos contendo a substância MDA (Tenanfetamina), presente na lista F2 de substâncias psicotrópicas da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Tal droga sintética, uma variante do psicotrópico MDMA, possui o nome alternativo de “Molly” por ser um acrônimo do produto químico utilizado em sua composição.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A Força-Tarefa de Segurança Pública é fruto da formalização de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia Federal, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, que visa integrar os órgãos policiais para o enfrentamento à criminalidade no Estado.

A FTSP-Mossoró conta com o apoio da população através do telefone (84) 3323-8300, bem como pelo WhatsApp: (84) 99218-0326, que são canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crime, etc, sendo o sigilo do noticiante plenamente preservado.