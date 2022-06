Ex-presidiário é executado por homens encapuzados no Conjunto Resistência, em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 2h30 desta sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Allyson Ranniery do Nascimento Araújo, de 30 anos. De acordo com informações do Delegado Christiano Othon, o local onde o crime aconteceu era uma espécie de sítio. Os suspeitos, cerca de 4 homens, teriam surpreendido a vítima no local e a executado com diversos disparos de arma de fogo. Eles fugiram em seguida, levando celulares e outros objetos de quem estava no local.