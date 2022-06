RN ganha 147 novos bombeiros militares; formatura aconteceu nesta quinta (9), em Natal. A solenidade, que aconteceu no Ginásio Municipal Nélio Dias, em Natal, marca mais uma etapa do processo de interiorização da corporação. “A segurança pública, na gestão da Governadora Fátima, a cada dia adquire mais expressão no estado. O Governo faz e prova na prática todos os dias o nosso compromisso com o povo potiguar. Com o acréscimo do efetivo dos novos bombeiros vamos fazer acontecer a interiorização no RN”, disse o vice-governador Antenor Roberto.

A noite desta quinta-feira (09), no Ginásio Municipal Nélio Dias, em Natal, foi regada a fortes emoções, durante a solenidade que entregou 147 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) ao povo norte-rio-grandense.

Ao todo, mais de 500 pessoas entre familiares, convidados, autoridades civis e militares estiveram presentes no evento.

Representando a governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Antenor Roberto parabenizou os novos bombeiros e comentou sobre o processo de interiorização com a formatura de quase 150 praças.

"O resultado do trabalho do nosso Governo é construído em muitas mãos, com uma equipe eficiente e preparada. A segurança pública, na gestão da Governadora Fátima, a cada dia adquire mais expressão no estado. O Governo faz e prova na prática todos os dias o nosso compromisso com o povo potiguar. Com o acréscimo do efetivo dos novos bombeiros vamos fazer acontecer a interiorização no RN”, disse.

Formados no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAPBM), o reforço da nova turma, que levou o nome do sargento Francisco Fábio, vai ajudar na interiorização dos serviços e dar mais agilidade aos atendimentos no estado

O comandante-geral do CBMRN, coronel Luiz Monteiro Júnior, ao saudar todos os presentes, parabenizou os formandos e falou sobre a articulação com o Governo do Estado.

"A presença de todos os presentes nos honra nesta marcante noite. Estamos entregando hoje 147 combatentes do fogo. Isso só foi possível após a relação interinstitucional com o Governo, da Secretária de Segurança, da Polícia Militar, da Secretaria de Administração e a todos que fazem parte da atual gestão. Hoje formamos 147 soldados, em julho, teremos mais 50 novos alunos-praças e com possibilidade de um novo concurso público”, salientou.

Para a soldado Tainá Macêdo, integrar as forças de segurança pública é a realização de um sonho, além de ser de família.

“Meu pai é sargento do Corpo de Bombeiros do RN e sempre tive o sonho de atuar ao lado dele. Depois de mais de dez meses de dedicação e empenho, é uma sensação maravilhosa. Poder servir à população é um sonho que sempre tive e que a partir de agora vou poder realizar”, disse a nova bombeira emocionada.

"A formatura desta turma, o ingresso destes homens e mulheres no serviço público, é mais uma prova do compromisso que a professora Fátima Bezerra tem com a preservação da vida. Ganha o Corpo de Bombeiros Militar, mas, acima de tudo, ganha toda a sociedade", acrescentou o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Araújo Silva.

Além de autoridades civis e militares, estiveram presentes no evento o Secretário de Segurança Pública do Estado do RN, coronel Francisco Araújo; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo; o subcomandante-geral do CBMRN, coronel Josenildo Acioli; o Comandante do Serviço Operacional do CBMRN, coronel Jerbes Lucena; o chefe do Estado-Maior, tenente-coronel Antônio Queiroz; a Diretora de Ensino e Instrução do CBMRN, tenente-coronel Denise Figueiredo; o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Dr. Ben-Hur Cirino de Medeiros; o paraninfo da turma, major Marcelo Nascimento; e a Comandante da Tropa Formada, major Márcia Martini.

AÇÕES DO GOVERNO DO RN

No âmbito do Corpo de Bombeiros, o Governo do Estado anunciou a construção de dois novos quartéis (Goianinha, Pau dos Ferros e Currais Novos), além do Posto Avançado que está sendo construído no município de Assu. Além disso, o Governo promoveu 563 militares entre oficiais e praças. Atualmente, a corporação tem o efetivo de 758 militares.