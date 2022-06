Policial acusado de atirar e matar universitário que furou blitz em Mossoró vai a júri popular

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró se reunirá na próxima segunda-feira (13), para julgar a culpa do ex-policial militar Adiel Dutra Dantas Sobrinho, pelo homicídio de José Fernandes Castelo, à época com 19 anos.

O caso aconteceu no início da noite de 13 de abril de 2013. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Adiel, juntamente com sua guarnição, realizava uma blitz na Avenida Leste Oeste, em Mossoró.

Em determinado momento, José Fernandes teria passado pelo local e desobedecido a ordem de parada. O fato culminou em uma perseguição que se estendeu por cerca de 7km, passando pelas ruas de vários bairros de Mossoró.

O universitário ainda colidiu com uma motocicleta e atropelou três pessoas durante a perseguição. O desfecho trágico aconteceu no bairro Nova Betânia, quando os PM conseguiram parar o veículo efetuando cerca de 8 disparos.

Um deles atravessou a lanterna traseira, perfurou os bancos e acertou as contas de José Fernandes. Baleado, ele ainda foi socorrido para o Hospital Tarcísio Maia, para onde também foram conduzidas as três vítimas do atropelamento, mas não resistiu aos ferimentos.

José era natural de Tauá no Ceará e morava em Mossoró, onde cursava Engenharia Civil na Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

O julgamento popular está previsto para ser iniciado por volta das 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, sob a presidência do Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte será representado pelo Promotor Armando Lúcio Ribeiro. Já a defesa do réu fica por conta do advogado Denys Tavares de Freitas.