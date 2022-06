Ministério da Saúde confirma terceiro caso de Varíola dos Macacos no Brasil

Paciente, que esteve em Portugal, está isolado no Rio Grande do Sul. O primeiro e o segundo caso foram registrados no Estado de São Paulo, onde os pacientes também estão isolados. A Organização Municipal de Saúde informa que a doença já chegou em pelo menos 29 países

Um homem de 51 anos, que esteve em Portugal, está isolado em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, após ter sido diagnosticado com varíola dos macacos. É o terceiro caso confirmado no Brasil pelo Ministério da Saúde. A informação é da CNN Brasil.

O diagnóstico foi confirmado pelo laboratório do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, após receber amostras do serviço de saúde do Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde diz que o paciente está isolado, sem complicações, sendo monitorado.

Os profissionais de saúde da América Latina receberam orientação de como diagnosticar monkeypox.

“Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de Monkeypox, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com a apoio Agência Nacional de Vigilância (ANVISA), informa a nota”.

O Governo Federal reportou o fato a Organização Mundial de Saúde e realizou evento para debater medidas de contenção da varíola dos macacos no Brasil.

O primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi diagnosticado no dia 8 de junho, num paciente de 41 anos que havia passado pela Espanha e em Portugal. Ele havia apresentado dores musculares e febre no dia 28 de maio. Após os exames confirmando, ele ficou em isolamento no Hospital Emídio Ribas, em São Paulo.

Já o segundo caso é um homem de 29 anos, que está isolado em sua própria casa na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Neste caso, o paciente e a família dele está sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Organização Mundial de Saúde estima que a doença vá se espalhar com mais rapidez, devido a facilidade de transporte entre as nações. Já tem registro em pelo menos 30 países.

A National Geographic publicou reportagem sobre o que se sabe até agora sobre a monkeypox.