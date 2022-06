Homicídios são registrados em Mossoró, Assu e Caraúbas nas últimas 12 horas

O primeiro caso foi registrado no início da noite deste domingo (12), no bairro Parati 2000, em Assu. A vítima foi identificada como Jefferson Romário de Oliveira Moura, de 25 anos, morto a tiros enquanto bebia com amigos; poucas horas depois, por volta das 21h30, no Costa e Silva, em Mossoró, um adolescente de 17 anos, identificado como Antônio Henrique Mendes Vaz, também foi morto com diversos disparos de arma de fogo; por fim, durante a madrugada desta segunda-feira (13), Antonione Ferreira, ex-presidiário em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, foi executado com dezenas de disparos de arma de fogo, no município de Caraúbas.