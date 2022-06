Material encontrado pertence à dupla desaparecida na Amazônia, afirma PF

A mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse nesta segunda-feira (13) que os corpos dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados, mas em nota, a PF negou que os corpos dos dois tenham sido encontrados. A associação indígena Univaja, que denunciou o desaparecimento dos dois, não confirmou. A Polícia Federal (PF) confirmou penas que o material encontrado neste domingo (12) na Amazônia pertence ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips, que sumiram no último dia 5 quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até o município de Atalaia do Norte, no Amazonas. As buscas continuam.