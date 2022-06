Mais um crime de homicídio é registrado no município de Caraúbas

A Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio no município de Caraúbas, o segundo em menos de 24h. Desta vez, o crime aconteceu no bairro Alto de São Severino, por volta das 20h40 desta segunda-feira (13).

Segundo informações da PM, a vítima, Fábio Júnior Fernandes da Silva, de 21 anos, estava em casa quando foi assassinado com disparos de calibre 12.

Os suspeitos teriam chegado ao local a pé, encapuzados e ao avistarem a vítima, abriram fogo contra ela. A dupla fugiu em seguida, com destino ignorado.

Fábio ainda chegou a ser socorrido para o hospital local, estabilizado e transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. No entanto, acabou entrando em óbito durante o trajeto, nas proximidades de Governador Dix-Sept Rosado.

Não há informações sobre a motivação do crime. No local, impera a lei do silêncio. O crime será investigado pela Polícia Civil.