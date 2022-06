TJP julga réu por tentativa de homicídio ocorrida em julho de 2020

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró está reunido na manhã desta terça-feira (14), para julgar a culpa de Antônio Jefferson da Silva, de 25 anos, na tentativa de homicídio de Alexsandro Santos da Soledade.

O crime aconteceu em julho de 2020, na praça da Igreja Universal, localizada no bairro Aeroporto, em Mossoró.

De acordo com a denúncia, no dia do crime Alexsandro estava bebendo com uma terceira pessoa, quando foi surpreendido pelo réu, que lhe acertou com um golpe de faca e lhe chamou de “safado”.

A vítima foi atingida no pescoço, no braço e no ombro esquerdos. Ela conseguiu escapar dos golpes jogando areia na cara de Antônio Jefferson.

Em seguida, Alexandro foi socorrido por duas pessoas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde recebeu o atendimento que lhe salvou a vida.

Antônio Jefferson foi preso em seguida e, na delegacia, confessou o crime.

O Ministério Público, representado pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro, vai denunciar o réu por tentativa de homicídio qualificada, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Antônio Jefferson será representado neste caso pelo por um defensor público.

O julgamento está sendo presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.