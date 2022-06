Suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil é preso em Mossoró

A prisão, realizada pela Polícia Federal, aconteceu na manhã desta terça-feira (14). No celular do investigado, os policiais encontraram inúmeros arquivos com cenas de violência sexual contra crianças, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante incurso no crime previsto no Art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O homem foi conduzido para os procedimentos de autuação na sede da Delegacia da PF, no bairro de Nova Betânia e, em seguida, para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça. Caso venha a ser posteriormente condenado a pena é de 1 a 4 anos de reclusão.