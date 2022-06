PF deflaga operação de combate a comercialização ilegal de madeiras do Pará para o RN e PB

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil e o IBAMA, deflagrou nesta quarta-feira (15), a Operação Micélio visando combater a comercialização e transporte ilegal de madeira com essência amazônica oriunda do Pará e destinada ao Rio Grande do Norte e a Paraíba.

Cerca de 67 policiais estão cumprindo 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal/RN nas cidades de Natal/RN (2), Parnamirim/RN(2) Belém/PA(1), Tomé-Açu/PA(2) e João Pessoa/PB(3).

A investigação teve início em 2019 e busca desvendar a origem da madeira comercializada e ocultada nas transações por donos de lojas que atuam nesse ramo de negócio e que supostamente agem praticando fraude e consequentemente lavagem de dinheiro.

Os fatos investigados buscam também revelar detalhes de todo esse processo ilegal de corte, transporte e aquisição da madeira com essência amazônica de origem ilícita, cujos crimes são previstos nos Art. 38, Art. 39, Art. 46 e Art. 50-A da Lei de Crimes Ambientais.

Ademais, a ocultação da origem da madeira ocorre através da fraude no sistema da Guia Florestal e nos documentos apresentados aos fiscais como pertinentes às cargas, fatos possivelmente incursos no Art. 299 e 304 do Código Penal Brasileiro.

O nome da operação foi inspirado no fato de que Micélio é a rede de filamentos que formam os fungos e se alojam nas raízes das árvores, sendo que o solo está cheio dessa rede que ajuda a conectar diferentes plantas.