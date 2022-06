“Pelado” confessa participação nas mortes de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira

Um dos principais suspeitos pelo desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira, Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como Pelado, confessou ter participado do assassinato da dupla.

Philips e Bruno desapareceram na Amazônia no dia 5 de junho deste ano. A informação sobre a confissão foi passada por fontes da Polícia Federal à CNN.

Aos policiais federais, Pelado afirmou, no entanto, que uma outra pessoa foi a responsável por atirar em Bruno e Dom.

O suspeito disse ainda que sua participação foi apenas no momento em que ajudou a enterrar os dois. Aos agentes, Pelado também contou que os corpos foram esquartejados e incinerados.

O suspeito foi questionado sobre a motivação do crime e, segundo fontes da PF disseram à CNN, ele admitiu que Dom e Bruno foram assassinados por conta de denúncias sobre pesca ilegal na região.

A PF iniciou buscas no Vale do Javari para localizar os corpos. Ainda de acordo com a fonte, deverá ser feito exame de DNA com base em material fornecido por parentes das vítimas. A família do repórter no Reino Unido informou não ter sido informada sobre a confissão dos assassinos.

Amarildo da Costa Oliveira está detido desde o dia 7 de junho. Segundo a polícia, Pelado foi visto por ribeirinhos, no dia do desaparecimento, em uma lancha logo atrás da embarcação de Pereira e Phillips.

Os agentes encontraram vestígios de sangue no barco de Pelado. Já o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos, foi preso temporariamente nesta terça-feira (14).