Servente de pedreiro é encontrado morto na estrada da Alagoinha, em Mossoró

A Polícia Militar foi acionada, no final da tarde desta quarta-feira (15), com informações sobre um corpo, encontrado em uma estrada carroçável, no acesso à estrada da Alagoinha, em Mossoró.

Apesar de estar sem documentação para identificação oficial, familiares reconheceram a vítima como sendo Cleverson da Silva Leal, de 20 anos. O jovem havia sido raptado na manhã desta quarta-feira (15), da porta de casa, por volta das 6h, quando ia saindo para trabalhar.

No boletim de ocorrência sobre o seu rapto, consta que cerca de seis homens armados chegaram na residência dele procurando por outra pessoa. O pai dele afirmou que não existia essa pessoa lá.

Os suspeitos teriam ido embora e, pouco tempo depois, retornaram, pegando Cleverson, que estava na calçada, e levando com eles, mesmo rapaz dizendo que não era a pessoa que eles procuravam.

Os familiares também afirmaram que, até onde eles sabem, a vítima não tinha envolvimento com ilícitos. Hoje era o segundo dia de trabalho dele como servente de pedreiro, em uma obra na região do Nova Mossoró.

O Itep esteve no local fazendo a perícia preliminar. De acordo com a Perita Emanuela Pinheiro, foram encontrados no local 9 estojos e 4 projéteis. Já o corpo da vítima possuía 16 perfurações de entrada e saída.

O corpo da vítima foi removido para reconhecimento e exames mais detalhados na sede do Itep. A Polícia Civil vai investigar o caso.