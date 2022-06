Petrobras deve anunciar aumento no diesel nesta sexta-feira, dia 17, no Brasil

Nesta quinta-feira, 16, em reunião tensa, o Conselho Administrativo da Petrobras, convocada em carater extraordinário, decidiu autorizar a diretoria da Petrobras a conceder o aumento de mais ou menos 10% no valor do diesel vendido no Brasil, alegando que já ocorre uma defasagem de preço no Brasil em relação ao preço praticado no exterior na casa de 20%. Este percentual já anula o valor do ICMS que o Governo fez o Congresso aprovar em detrimento dos estados e dos municípios

A informação é do jornalista Valdo Cruz, colunista do G1.

A decisão do Conselho Administrativo da companhia foi tomada nesta quinta-feira, 16, em reunião tensa no Estado do Rio de Janeiro. O motivo do novo aumento teria sido a negativa do Governo Bolsonaro em dá um subsídio a Petrobras e as importadoras privadas.



Com este subsídio, a Petrobras e as 392 importadoras privadas comprariam o diesel caro no exterior e venderiam mais barato no Brasil. Sem este subsídio, se a Petrobras segurar este aumento, pode trazer prejuízos para os acionistas.

E a Petrobras já vem segurando os preços dos combustíveis. No caso do diesel, o preço está inalterado desde o dia 10 de maio. Já a gasolina, está sem aumento desde o dia 11 de março. Isto, porém, teria sido pressão do governo para que conseguisse aprovar, no Congresso, a fixação do ICMS em 17%, reduzindo assim o poder de compra e contratualização dos estados e municípios.

Mesmo segurando os preços, por pressão do Governo Federal, o lucro da Petrobras foi exorbitante.

A Petrobras lucrou R$ 106 bilhões em 2021 e R$ 44,5 bilhões nos primeiros 3 meses de 2022, sendo este lucro pelo menos 10 vezes maior do que o lucro natural da Petrobras. Estes recursos foram rateados entre os acionistas e diretores da Petrobras.

O G1 informou que a reunião extraordinária foi convocada pelo presidente do Conselho, Márcio Weber. Na reunião, os conselheiros ligados ao governo tentaram segurar a autorização do aumento, mas os ligados ao mercado financeiro venceram.

Parte dos conselheiros ligados ao Governo Bolsonaro se colocaram contra, porém os conselheiros ligados ao mercado financeiro convenceram dizendo que essa operação poderia gerar ações contra a diretoria e contra os próprios conselheiros.

As ações gerariam prejuízos na Petrobras e até falta de diesel no Brasil. Este argumento apresentado aos conselheiros não convenceu a todos, pois o Brasil produz mais do que 100% do óleo bruto que precisa e refina cerca de 80% do que consome a custo de real.

Ainda conforme o G1, o aumento do diesel deve ser anunciado nesta sexta-feira, dia 17. Considerada a Lei de Paridade de Importação, o diesel vendido no Brasil já tem defasagem superior a 20% em comparação ao preço praticado no exterior. A gasolina fica em 5%.