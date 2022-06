Após exames, PF confirma que arcada dentária é do jornalista inglês Dom Phillips

Exame de arcada dentária realizado no Instituto Nacional de Criminalística de Brasília nesta sexta-feira (17) confirmou que restos mortais são do jornalista inglês Dom Phillips, de acordo com a Polícia Federal (PF).

Os restos mortais que seriam do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips chegaram a Brasília na noite desta quinta-feira (16).

Os corpos foram encontrados na tarde de quarta-feira (15) após um dos suspeitos relatar o local em que havia enterrado os cadáveres, a cerca de 3,1 quilômetros da região onde ocorreu o crime. A dupla desapareceu no último dia 5, no Vale do Javari, no Amazonas.

“A Polícia Federal confirma que os remanescentes de Dom Phillips fazem parte do material que foi recolhido no local apontado pelo Sr. Amarildo da Costa Oliveira, que estão sendo periciados no Instituto Nacional de Criminalística. A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, diz a nota da PF.

De acordo com relatos de fontes da PF, a família de Dom enviou exames com as características da arcada do jornalista, o que ajudou na identificação.

Após o exame das arcadas dentárias, ainda deve ser feito um exame de DNA nos restos mortais de Dom Phillips para uma segunda confirmação.

A perícia segue sendo feita nos restos mortais do outro corpo, que pode ser de Bruno Pereira. A Polícia Federal ainda aguarda documentos da família e a análise de exames do indigenista.