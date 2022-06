Francês de 63 anos é preso em Natal levando mais de 4 kg cocaína para seu País

A ação aconteceu durante uma fiscalização de rotina quando os policiais inspecionavam as bagagens dos passageiros do setor de embarque internacional que tinham como destino a Europa. Uma das malas retida e que seguiria para Toulouse, França, chamou atenção e levantou suspeitas porque apresentava sonoridade anormal quando recebia batidas nas suas extremidades, indicando ter densidade diferentes.

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite da última sexta-feira, 17/6, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um cidadão francês, 63 anos, acusado de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 4,13 kg de cocaína.

A ação aconteceu durante uma fiscalização de rotina quando os policiais inspecionavam as bagagens dos passageiros do setor de embarque internacional que tinham como destino a Europa. Uma das malas retida e que seguiria para Toulouse, França, chamou atenção e levantou suspeitas porque apresentava sonoridade anormal quando recebia batidas nas suas extremidades, indicando ter densidade diferentes.

O passageiro foi então levado para a sala da PF onde, na presença de testemunhas, a bagagem foi aberta. Misturada às roupas nada foi encontrado, mas feito um furo no forro logo surgiu certa quantidade de um pó branco característico que, submetido ao teste preliminar (narcoteste), acusou positivo para cocaína.

De imediato, o estrangeiro recebeu voz de prisão e foi escoltado para os procedimentos de autuação na Superintendência da Polícia Federal em Natal.

Indiciado na Lei Antidrogas, o homem passou por exame de corpo de delito no ITEP e permanece sob custódia da PF, à disposição da Justiça.

Esta foi a 4ª apreensão de drogas feita este ano pela Polícia Federal no Aeroporto Aluízio Alves. O total apreendido naquele terminal de passageiros em 2022 já chega aos 75 kg.