Animal na BR 304 causa acidente com morte de motociclista de 27 anos

O acidente aconteceu na noite deste sábado, 18, na BR 304, perto do acesso ao Santa Delmira. Franças de Freitas Cortez, de 27 anos, bateu em dois cavalos e morreu minutos depois. Um dos cavalos também morreu. O que fazer para a população não soltar animais nas rodovias e as autoridades coibir este ato? O que fazer para convencer as autoridades a recuperar as rodovias federais e estaduais, que também causam acidentes com mortes na região de Mossoró?

O que pode ser feito para retirar os animais das rodovias federais e estaduais, assim como fechar os buracos, que causa, acidentes com mortes no Oeste do Rio Grande do Norte, como ocorreu na noite deste sábado (18), no Complexo Viário do Abolição, em Mossoró/RN.

O Blog O Câmera relata que Franças de Freitas Cortez, de 27 anos, pilotava pela BR 304, perto do acesso ao Santa Delmira, quando bateu em dois cavalos que estavam perambulando na rodovia federal. Franças morreu pouco tempo depois, já na ambulância do SAMU.

Um dos dois cavalos também morreu com o impacto que sofreu da motocicleta. O caso foi registrado inicialmente pela Polícia Militar, que fez o isolamento da área, em apoio a Polícia Rodoviária Federal, enquanto o local fosse periciado e o animal removido.

O que aconteceu na BR 304, ocorre com frequência nas RNs 015, 013, 011, 117, entre outras que cortam a região de Mossoró. Ocorre também nas BRs 405, trecho entre Mossoró e o Alto Oeste Potiguar, e também na BR 110, de Areia Branca ao município de Campo Grande/RN.

Os buracos nas rodovias federais e estaduais também tem motivado acidentes com frequência. Em alguns casos, em função também da imprudência de quem dirige e pilota, mas, em sua grande maioria, em função das falhas na pista e da presença dos animais.

A Polícia Rodoviária Estadual informa que tem o carro boiadeiro, mas não tem um local adequado para colocar os animais. O mesmo informa a Polícia Rodoviária Federal. O que pode ser feito para evitar animais na pista e que as pistas sejam restauradas?