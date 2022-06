Homicídios são registrados em Mossoró e em Patu nesta segunda-feira, 20

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio na cidade de Patu e um homicídio em Mossoró nesta segunda-feira (20).

Em Patu, segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Djavan Caetano e Maria Vitória. Os dois foram encontrados mortos por disparos de arma de fogo, por volta das 00h30, nas proximidades da Pousada Voo Livre.

Segundo o comandante do policiamento no município, Capitão Júlio Cezar, a guarnição foi acionada com informações sobre disparos de arma de fogo na região. Chegando ao local, já encontraram os dois sem vida.

Ainda de acordo com a PM, a cena no crime apontou que Djavan ainda teria tentado correr, mas sem sucesso.

Ainda não há suspeitas sobre quem seriam os executores e nem a motivação do crime, que será investigado pela Polícia Civil do município. Os corpos foram removidos para o Itep de Pau dos Ferros.

Já em Mossoró, no início da tarde de hoje, por volta das 12h10, Luiz Tavares da Silva Filho foi assassinado a tiros em via pública.

O homem residia em uma casa abandonada na Rua Romana G. da Silva, nas proximidades da antiga BIC do Santo Antônio. Ele havia saído do local quando foi surpreendido e morto com vários disparos de pistola.

Na vizinhança, ninguém soube informar nada sobre os atiradores e nem em que tipo de transporte estavam.

De acordo com informações da PM, Luiz já tinha passagem pelo sistema prisional pela prática de roubo, furto e envolvimento com drogas.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio de Mossoró. O corpo da vítima foi removido para exames na sede do Itep da cidade.