Mais uma tragédia envolvendo afogamento de criança foi registrada no Rio Grande do Norte, desta vez, no município de Francisco Dantas, localizado na região do Alto Oeste.

A vítima é um bebê de 1 ano e sete meses, identificado como Ravi Emanuel. Segundo informações da página Cidadão 190, o fato aconteceu no sábado (18).

O bebê brincava próximo ao reservatório, quando caiu sem que ninguém percebesse e acabou se afogando.

O menino ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, mas já chegou ao local sem vida.

Uma fatalidade que deixou familiares, amigos e cidadãos de Francisco Dantas consternados com a morte precoce da criança.