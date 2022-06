Vigia de granja é morto a tiros a poucos metros do seu local de trabalho, em Mossoró

Israel Francisco de Paulo, de 67 anos de idade, foi alvejado com cerca de 4 tiros, sendo um nas costas e outros três no rosto. Ele morreu no local.

O crime aconteceu por volta das 08h30 deste sábado (18), numa estrada carroçável, no prolongamento da Rua José Egberto Fernandes, na região do Abolição IV, em Mossoró.

Israel foi morto a poucos metros de uma granja, onde morava e também trabalhava como vigia.

Segundo informações, todo sábado Paulo saia para fazer compras nos comércios no bairro Abolição. Na manhã de hoje, ele estava retornando de bicicleta, levando suas compras, quando foi surpreendido pelo criminoso.

Não se sabe ainda o que aconteceu no local, pois segundo informações, a vítima trabalhava como vigia da granja a mais de 20 anos, não tinha envolvimento com ilícitos e aparentemente não tinha inimigos.