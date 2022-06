Cerca de 500 alunos de duas escolas de Mossoró serão beneficiados com internet banda larga gratuita

Cerca de 500 alunos de duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró serão beneficiados com a entrega de chips com pacotes de 20Gbs, por meio do programa “Internet Brasil”.

O programa é uma iniciativa do Governo Federal, através do Ministério das Comunicações, que busca levar conexão em banda larga móvel gratuita para crianças e adolescentes inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

No Rio Grande do Norte, apenas duas cidades fazem parte desta primeira etapa do “Internet Brasil”: Mossoró e Caicó, municípios que já são atendidos pelo programa “Nordeste Conectado”.

A entrega simbólica dos chips ocorreu na última sexta-feira (17), na capital potiguar, Natal, em solenidade que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

As escolas contempladas em Mossoró são a Manoel Assis e Raimunda Nogueira do Couto. Alunos destas unidades acompanharam a cerimônia de lançamento do programa no RN, recebendo simbolicamente os chips.

“A perspectiva é de que 500 alunos recebam chips com internet gratuita nas duas escolas. Essa iniciativa democratiza o acesso à informação, promove inclusão digital e ainda contribui com a redução da evasão de estudantes”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

A lei que instituiu o programa “Internet Brasil” foi sancionada no fim de maio pelo presidente Jair Bolsonaro. O programa foi criado em dezembro de 2021, por meio de Medida Provisória. Já o processo de implementação foi consolidado no final de abril, via Portaria Interministerial nº 5.193/2022 dos ministérios das Comunicações (MCom) e da Educação (MEC).

O programa será executado de forma gradual, na medida da disponibilidade orçamentária e financeira, de requisitos técnicos à oferta do serviço e dos critérios de priorização. Caberá às escolas cujos alunos serão beneficiados pelo programa receber e distribuir os chips do “Internet Brasil” e registrar a distribuição.

Em todo o Brasil, serão entregues 700 mil chips, contemplando ainda em sua fase inicial as cidades de Caruaru (PE), Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Campina Grande (PB).

"Os estudantes vão receber um chip para que possam ter acesso à internet em casa. Vamos começar com 700 mil chips, mas vamos chegar a 14 milhões do Cadastro Único para acessar conteúdos de forma gratuita", pontuou o ministro Fábio Faria. "Vocês, crianças, vão ter 5G nas escolas, vão usar a tecnologia e serão os adultos que vão modificar o Brasil", concluiu.