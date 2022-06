Governo nomeia 72 policiais penais aprovados em concurso público

Em mais uma ação de reconhecimento e valorização da Segurança Pública do Estado, a governadora Fátima Bezerra convoca e nomeia 72 policiais penais aprovados em concurso público. A publicação será feita em Diário Oficial nesta quarta-feira (22). São 63 homens e 9 mulheres. Desde o início da atual gestão já foram realizadas 219 convocações de policiais penais.

“Eu fico feliz porque nós temos feito todo o esforço para dar à Segurança Pública a prioridade que ela merece. E não é com discurso, é com atos concretos como esse. Valorização e respeito pelo papel tão importante dos agentes de segurança”, afirmou a chefe do poder executivo estadual.

Estão sendo convocados os aprovados no concurso público para o provimento de cargo efetivo da carreira de Policial Penal, Nível 1, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, obedecendo a classificação de acordo com o número de vagas. As nomeações se dão pela conclusão do III Curso Específico de Formação Profissional.

“Trabalhamos de forma incansável e somos o governo que mais investiu na segurança do RN, porque para cuidar da segurança é cuidar da vida dos potiguares”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

Para o secretário de Estado da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio, as convocações representam um marco na gestão da professora Fátima Bezerra. "Agradecemos o empenho e o compromisso da governadora com a segurança pública e com o sistema prisional. A nomeação desses profissionais vem em boa hora para melhorar e fortalecer ainda mais a segurança e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela polícia penal, mantendo a ordem e o controle do sistema, o que contribui para a paz social", declarou.