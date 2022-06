Suboficial da Marinha é morto por assaltantes em Mossoró; PC recupera veículo e prende 1 suspeito

O suboficial da Marinha do Brasil, Ricardo Luiz dos Santos, de 57 anos, residente em Natal, foi vítima de um crime de latrocínio durante a madrugada deste domingo (26), no bairro Bela Vista, em Mossoró.

Segundo informações do delegado plantonista Christiano Otton, a vítima havia vindo da capital do estado para um confraternização com familiares.

Ele havia saído da residência onde estava para pegar algo em seu veículo, no momento em que foi surpreendido pelos suspeitos. Ricardo ainda teria sido alvejado do lado de fora, correu para dentro da casa, mas não resistiu.

A vítima ainda teria conseguido fechar o portão da quando correu, mas o local foi arrombado pelos suspeitos, que praticaram um verdadeiro arrastão, levando diversos pertences de pessoas que participavam da confraternização.

Os assaltantes também balearam a senhora Lúcia Helena Pinheiro de Paula, de 71 anos, que estava dentro da casa. Ela foi atingida na perna e socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Ainda de acordo com o delegado, cerca de quatro pessoas participaram da ação. Elas fugiram levando os pertences da família, a pistola, documentos e o carro do suboficial.

O corpo do suboficial foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

CARRO A VÍTIMA ENCONTRADO

Já no final do dia, o carro da vítima, que havia sido levado pelos assaltantes, foi encontrado na Rua Luizinho Calvacanti, na lateral do antigo prédio da Escola Estadual Margarida Maria de Souza, no bairro Abolição 3.

De acordo com a Polícia Civil, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares informando sobre o veículo, que já teria sido visto no local desde as primeiras horas da manhã. Os policiais foram até o local e constataram que se tratava do carro que havia sido roubado da casa do suboficial.

A equipe da delegacia de plantão esteve presente, juntamente com uma equipe do Itep, para realizar a perícia no veículo e procurar mais pistas que levasse aos autores do crime.

Um suspeito, identificado como Aldemir Bezerra de Moura Filho, foi preso ainda na noite deste domingo (26) e encaminhado para a delegacia de plantão de Mossoró. Ele nega que tenha participado, mas, pelo menos, três vítimas o reconheceram.

Aldemir será encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

As provas colhidas até agora serão encaminhadas para a Delegacia de Homicídios de Mossoró, que ficará responsável pelas investigações.