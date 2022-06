MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/06/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Alburquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

PMM segue vacinando a população contra a Covid-19, Influenza e Sarampo

Melhores salários no setor da Educação do Nordeste são pagos no Rio Grande do Norte

Governo do RN investe R$ 20 milhões na recuperação de estradas no Agreste, Seridó e Oeste

Governadora Fátima Bezerra anuncia medidas para fortalecer pesca artesanal

Isolda entra com requerimento na ALRN para punição do deputado que atacou LGBTIs

Sargento é mordido na mão ao tentar prender homem que xingava pessoas em igreja de Mossoró

Bandeira tarifaria verde será mantida para o mês julho, diz Aneel

Conselho aprova Caio Mario Paes de Andrade para presidente da Petrobras

Júri decide que não houve tentativa de homicídio no caso do garçom que feriu outro com abridor