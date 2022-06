PF apreende quase 8 kg de maconha nos Correios de Lagoa Nova, em Natal

A apreensão aconteceu na tarde desta segunda-feira (27). A droga, distribuída em 12 tabletes prensados, estava no interior de um dos muitos pacotes existentes no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios. Para interceptar a encomenda suspeita, a PF mais uma vez contou com o auxílio dos incansáveis cães pastor-belga-malinois Ice e Iron. A Polícia Federal instaurou inquérito policial e busca identificar os envolvidos na ação criminosa.