Após praticar assalto no Abolição 3, homem é assassinado a tiros no Aeroporto 2

O caso aconteceu por volta das 20h30 desta quarta-feira (29). Wanderson de Morais Carlos, de 21 anos, havia acabado de tomar de assalto uma motocicleta no bairro Abolição 3. A vítima do assalto ainda se encontrava na delegacia de plantão, fazendo o Boletim de Ocorrência, quando Wanderson foi assassinado, na região conhecida como Quixabeirinha. De acordo com o delegado plantonista Valtair Camilo, a autoria do crime é desconhecida, mas sabe-se que ele já havia praticado diversos outros assaltos, cumpria pena em regime semiaberto e, inclusive, além da motocicleta roubada, também estava com o celular de uma outra vítima na hora do crime.