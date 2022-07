Vendedor é morto a tiros em via pública no bairro Abolição 1

Paulo Henrique da Silva Moura, natural de Areia Branca, foi assassinado a tiros por volta das 18h desta quinta-feira (30), na região conhecida como Baixinha, no bairro Abolição 1.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima transitava em uma motocicleta, quando foi surpreendido pelos suspeitos. No momento do crime, Paulo seguia para a casa da ex-companheira, onde ia deixar fraldas para a filha.

Ainda segundo informações da PM, após ser atingido pelos primeiros disparos, Paulo caiu e foi executado. Os suspeitos fugiram em seguida. Não há informações sobre a autoria do crime.

Paulo Henrique respondia pelo crime de furto e roubo, mas, segundo familiares, ele já havia saído do mundo do crime e hoje não era mais envolvido com coisas ilícitas, estava trabalhando como vendedor em uma loja de rações.

A PM isolou o local até a chegada do Itep e da Polícia Civil, para iniciar as investigações. O corpo de Paulo passará por exames na sede do Itep.