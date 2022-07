O assassinato ocorreu neste sábado, num bar, em Nova Cruz. O criminoso foi localizado e preso na zona rural do município neste domingo, 3, e conduzido para ser autuado em flagrante pela Polícia Civil; Governo do Estado divulga nota se solidarizando com a família. Acesse e veja o vídeo do momento do assassinato

O preso de justiça Alberto Arnod dos Santos, o Pescocim, roubou a arma do policial penal Josinaldo Santos de Queiroz e depois, friamente, o matou com tiros e facadas, em um bar, na noite deste sábado, dia 2, na cidade de Nova Cruz.

Na manhã deste domingo, o criminoso foi preso na localidade de Barro Preto, zona rural de Nova Cruz, onde Josinaldo Santos morava e trabalhava há cerca de 12 anos no presídio local.

A arma e a moto do policial penal assassinado foram apreendidos. O assassinato foi gravado pelas câmeras de segurança, mostrando a covardia e a maldade do criminoso.





Acionados, as autoridades policiais da região se mobilizaram para encontrar e prender Pescocin. O secretário de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Pedro Florêncio somou pessoalmente nas buscas durante a noite de sábado.

Após ter sido preso, Alberto Arnod, que usa tornozeleira eletrônica, foi conduzido a autoridade de Policia Civil por viaturas da Polícia Militar, para que ele fosse autuado em flagrante por homicídio ou assalto seguido de assassinato (latrocínio).

NOTA DE PESAR

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte lamenta profundamente a morte covarde do policial penal Josinaldo Santos de Queiroz, ocorrida neste sábado (02), na cidade de Nova Cruz/RN.

Neste momento de luto e dor, ao tempo em que se solidariza e presta os mais sinceros sentimentos aos colegas policiais penais, à família e aos amigos de Josinaldo Santos pela irreparável perda, a Polícia Civil assevera seu empenho na investigação e prisão do envolvido neste crime.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS





SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL (SESED/RN)

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP/RN)





COLETIVA DE IMPRENSA

Natal, 03 de julho de 2022.

As secretarias de estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) e da Administração Penitenciária do RN (Seap) realizam coletiva de imprensa, às 9h30 desta segunda-feira (4), para eventuais esclarecimentos à atuação conjunta das forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte e que resultou na prisão em flagrante do assassino do policial penal Josinaldo Santos de Queiroz.





SERVIÇO:

O quê: Coletiva de Imprensa Sesed e Seap sobre prisão do assassino do policial penal Josinaldo Santos de Queiroz

Onde: Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), localizada na Escola de Governo do Estado do RN, Centro Administrativo, Natal-RN

Hora: 9h30