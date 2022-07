“É com tristeza que confirmo esta informação”, diz secretário de Segurança do RN

A informação que o secretário de Segurança do RN, coronel Araújo, faz referência é a morte do policial penal federal Manoel Alexandre de Assunção Neto, em troca de tiros com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, por volta das 23 horas deste sábado, 2, na BR 304, perto da cidade de Riachuelo/RN. Manoel Alexandre reside no Pernambuco e trabalha no Presídio Federal de Mossoró.

“É com tristeza que confirmo que realmente ocorreu um confronto entre o policial penal federal e policiais militares na BR 304, na região de Santa Maria e Riachuelo”, diz o secretário Francisco Araújo, em contato com o Mossoró Hoje na tarde deste domingo, dia 3.

O confronto aconteceu por volta das 23 horas deste sábado, dia 2. Segundo o que foi relatado pela Policia Militar, o policial penal federal Manoel Alexandre de Assunção Neto é natural do Estado do Pernambuco e que trabalha no Presídio Federal de Mossoró.

Ele teria vindo trabalhar no Presídio Federal de Mossoró, mas que ocorreu de ser dispensado. Estava retornando para casa, quando se deparou com os policiais militares. Nos relatos da PM, ele desceu do carro alterado, de arma em punho, e não restou outra alternativa aos PMs.

O que teria levado o agente penitenciário federal a dispensa de seu serviço e a ficar alterado, ao ponto de avançar na direção da guarnição da PM de arma em punho, será investigado por um delegado designado pela Polícia Federal e/ou da Polícia Civil.

Em Nota, as forças de seguranças informaram que após o confronto com o policial penal federal ferido, restou o conduzir para receber atendimento médico no Hospital de Riachuelo, que fica perto do local que ocorreu o confronto na BR 304. Manoel já chegou sem vida.

As autoridades de segurança foram comunicadas. O corpo removido para exames na unidade do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Natal, devendo ser liberado em seguida para os familiares, após ser atendido todos os laudos das autoridades que vão investigar o caso.





