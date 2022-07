RN: junho foi o mês menos violento do ano, fechando o 1° semestre com redução de 20% nos homicídios

O Rio Grande do Norte fechou o primeiro semestre de 2022 com dois dados de extrema relevância para a segurança pública: redução de 20,3% no total de mortes violentas, e o mês de junho foi encerrado como o menos violento do ano.

De acordo com a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), de 1° de janeiro a 30 de junho de 2021, o RN somou 713 pessoas mortas, contra 568 crimes da mesma natureza nos primeiros seis meses deste ano, o que representa 145 vidas salvas.

Quanto ao mês de junho, ainda de acordo com a SESED, este já pode ser considerado o menos violento do ano.

Com 80 mortes, junho foi o mês em que se registrou a menor quantidade de homicídios até o momento. Considerando a linha do tempo, junho também foi o nono mês seguido de redução dos chamados CVLIs, que são as Condutas Violentas Letais Intencionais.

Linha do tempo

* Primeiro semestre de 2021 / Total de CVLIs: 713

* Primeiro semestre de 2022 / Total de CVLIs: 568

* Vidas salvas: 145

* Redução de 20,3%

CVLIs 2021/2022 - mês a mês

Janeiro 2021: 118

Janeiro 2022: 97

Redução: - 17,8%

Fevereiro 2021: 104

Fevereiro 2022: 103

Redução: - 1%

Março 2021: 140

Março 2022: 87

Redução: - 37,9%

Abril 2021: 143

Abril 2022: 110

Redução: - 23,1%

Maio 2021: 106

Maio 2022: 91

Redução: - 14,2%

Junho 2021: 102

Junho 2022: 80

Redução: - 21,6%