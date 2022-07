Emparn registra mais de 200 mm de chuva na região leste do RN nos primeiros 4 dias de julho. Esses valores superam a média esperada para o mês inteiro nesta região, que era de 176,8mm. Só na capital potiguar, choveu 235 mm, enquanto a média do mês neste município é de 245 mm. “Outra chuva como essa em Natal, ocorreu 30 de julho de 1998 quando em um só dia choveu 253,2mm", comentou Gilmar Bristot, chefe da unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou acumulado de chuvas acima de 200 milímetros (mm) na região Leste do Rio Grande do Norte nesses primeiros quatro dias do mês de julho.

Esses valores superam a média esperada para o mês inteiro nesta região, que era de 176,8mm. Só na capital potiguar, choveu 235mm, enquanto a média do mês neste município é de 245mm.

“Outra chuva como essa em Natal, ocorreu 30 de julho de 1998 quando em um só dia choveu 253,2mm", comentou Gilmar Bristot, chefe da unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn.

Diante do grande volume de chuvas na capital, em comunicado à imprensa, através de suas redes sociais, o prefeito Álvaro Dias, disse que a cidade está em estado de calamidade pública.

Além de Natal, Riacho da Cruz (Oeste), Macau (Central), Cerro Corá, Ielmo Marinho (Agreste), são alguns dos 65, dos 167 municípios do RN que já atingiram os volumes de chuva esperado para o mês de julho.



As causas, segundo Bristot, decorrem do aquecimento do oceano Atlântico, com temperaturas acima 1,5ºC, registrando em torno de 28.4°C, que traz umidade para atmosfera do continente associada aos ventos de Leste que atuam na costa do Nordeste.

"Climatologicamente, estamos no período chuvoso na Costa do Nordeste com bons volumes de chuvas esperados até setembro de 2022”, disse.

A chuva deve aliviar até a quarta-feira (6). A previsão para os próximos dias, de acordo com os modelos meteorológicos da Emparn analisados por Bristot, é que “na noite da quarta-feira e madrugada de quinta-feira, há possibilidade de índices pluviométricos acumulados superiores a 50mm na faixa Leste do estado. O sábado tem condição de tempo favorável para chuvas, mas em menor intensidade."

O sistema pode ser acessado por meio do endereço eletrônico meteorologia.emparn.rn.gov.br/inicio.

Previsão dia a dia

04/07/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

05/07/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

06/07/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

07/07/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

08/07/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

09/07/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.

10/07/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.